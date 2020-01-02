Вечер ностальгии: 6 топ-игроков, которые стали топ-тренерами

После завершения карьеры футболиста, игроки обычно не прощаются со спортом. Некоторые из них переходит на административные должности в свои бывшие клубы, кто-то становится скаутом, другие – телеведущими или аналитиками. Но большинство футболистов пытается стать успешными тренерами. Есть много примеров, когда такая трансформация не привела ни к чему хорошему, вспомнить хотя бы Марадону – игрок феноменальный, а тренер так себе. Но есть в мире и примеры сбалансированной футбольной жизни, когда крутой игрок становится не менее классным и титулованным тренером. Мы подобрали 6 менеджеров, которые лучше прочих подходят под это описание.

Зинедин Зидан

Главные достижения в качестве игрока: обладатель Золотого мяча, чемпион Европы и мира (Франция), победитель Лиги Чемпионов.

Главные достижения в качестве тренера: трехкратный победитель Лиги Чемпионов, чемпион Испании

Карьеру футболиста Зинедин Зидан завершил в наиболее эпичном стиле из всех возможных – его удалили в дополнительное время финала Чемпионата Мира, да и не просто за какую-то глупую подножку Казалось, эта красная карточка за удар головой в туловище Марко Матерацци так и останется самым ярким воспоминанием о французском полузащитнике, но через десять лет после того эпизода все изменилось. Зимой 2016 Зидан, у которого почти не было тренерского опыта, возглавил "Реал" Мадрид. Уже через несколько месяцев он выиграл с клубом Лигу Чемпионов. А потом повторил это достижение в следующих двух сезонах. "Реал" стал первым клубом, который выиграл три подряд Лиги Чемпионов, а Зидан, соответственно, единственным тренером, которому покорилось это достижения. После третьего выигранного кубка Зинедин ушел из "Реала", чтобы вернуться туда через год – теперь он снова тренирует мадридский клуб, но уже не как тренер-новичок, а в статусе трехкратного обладателя Лиги Чемпионов. Так успешно и эпически свою тренерскую карьеру не начинал, кажется, никто. Сейчас королевский клуб, конечно, далек от очередной победы в самом престижном клубном турнире Европы, однако в современном футболе может быть все, так что наблюдаем!

Хосеп Гвардиола

Главные достижения в качестве игрока: победитель Лиги Чемпионов, шестикратный чемпион Испании

Главные достижения в качестве тренера: двукратный победитель Лиги Чемпионов, многократный чемпион Испании, Германии и Англии

Пока Зидан не выиграл три Лиги чемпионов подряд, наиболее стремительно пропасть между тренером-новичком и тренером-чемпионом преодолел Хосеп Гвардиола. В 2008 году испанец возглавил "Барселону", в первый сезон выиграл с ней чемпионат Испании, а за следующие три года дважды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов. Всего за четыре года в "Барселоне" Гвардиола выиграл 14 трофеев, столько же он получил за следующие шесть лет вместе с немецкой "Баварией" и английским "Манчестер Сити". Гвардиолу называют революционером, который изменил современный футбол, а его "Барселону" – эталонной командой конца 2000-х. Хосеп до сих пор остается едва ли не лучшим мировым тренером, хотя его последний триумф в Лиге Чемпионов случился девять сезонов назад.

Диего Симеоне

Главные достижения в качестве игрока: чемпион Южной Америки, победитель Кубка УЕФА

Главные достижения в качестве тренера: чемпион Испании, двукратный победитель Лиги Европы

Если Хосеп Гвардиола произвел революцию в атакующем подходе к футболу, то Диего Симоне стал одним из главных его антагонистов, пытаясь играть в максимально защитный футбол. Аргентинский игрок за свою карьеру сменил более 7 клубов, а его тренерский путь начинался похожим образом: 6 клубов за первые 5 лет. Однако в декабре 2011-го Симеоне пришел в мадридский "Атлетико" – клуб, в котором он работает до сих пор. За это время Диего удалось выстроить футбольную философию "Атлетико", выиграть для клуба чемпионат Испании и дважды стать победителем Лиги Европы. Не хватает Симеоне разве что победы в Лиге Чемпионов, к которой он был крайне близок: дважды "Атлетико" проигрывал в финале турнира (один раз упустили победу на 90+3 минуте). Но это не влияет на масштаб Диего для мадридцев, он все равно является самым успешным тренером в истории клуба.

Йохан Кройфф

Главные достижения в качестве игрока: трехкратный обладатель Золотого мяча, чемпион Нидерландов и Испании, трехкратный победитель Лиги Чемпионов, вице-чемпион мира

Главные достижения в качестве тренера: чемпион Испании и победитель Лиги Чемпионов

Влияние Йоханна Кройфа на футбол настолько велико, что его называют даже "идеологом современного футбола". Хотя активное тренерскую карьеру Йоханн завершил в 1996 году, по его конспектам выросло целое поколение тренеров, а ярко выделяется среди них Хосеп Гвардиола. Кстати, Пеп играл в "Барселоне" именно под руководством Кройффа. И именно Йоханн показал Гвардиоле все идеи, которые тот позже реализует в своих командах. В конце 80-х Кройфф вывел "Барселону" из кризиса, помог клубу стать сильнейшим в Европе и внес большой вклад в подход к работе с молодежной академией. То же он сделал в "Аяксе". Сейчас школы "Барсы" и "Аякса" считаются одними из сильнейших в мире.

Карло Анчелотти

Главные достижения в качестве игрока: чемпион Италии, двукратный победитель Лиги Чемпионов

Главные достижения в качестве тренера: чемпион Италии, Англии, Франции, Германии, трехкратный победитель Лиги Чемпионов

60-летний итальянец Карло Анчелотти тренирует настолько долго, что уже почти никто не помнит, каким он был игроком. За 20 лет менеджерской карьеры Карло успел потренировать во всех пяти сильнейших европейских лигах, а в четырех становился чемпионом – не смог выиграть "золото" национального турнира только в Испании. Пик карьеры Анчелотти, вероятно, пришелся на миланскую эпоху: там он проработал восемь лет и выиграл две Лиги Чемпионов (хотя мог и больше!). В последующие этапы карьеры Карло смог выиграть еще одну Лигу Чемпионов с мадридским "Реалом".

Антонио Конте

Главные достижения в качестве игрока: пятикратный чемпион Италии, победитель Лиги Чемпионов

Главные достижения в качестве тренера: чемпион Англии и Италии

Почти всю свою карьеру игрока Антонио Конте провел в итальянском "Ювентусе" – там он сыграл 296 матчей за 13 сезонов и 5 раз становился чемпионом Италии. Когда через 7 лет после завершения активной футбольной карьеры Конте вернулся в "Ювентус" в статусе тренера, казалось, что это будет долгий и успешный союз. Так и вышло: Антонио за три сезона завоевал для "Юве" три комплекта золотых медалей, но потом ушел из клуба. После этого он руководил сборной Италии, английским "Челси", а недавно вернулся в Италию, чтобы тренировать миланский "Интер". Пока Конте-тренер существенно отличающийся от Конте-игрока: в одной команде он не проводил больше трех сезона, хотя везде оставил положительный след и выиграл немало трофеев (со сборной, правда, до "ушастых" не дотянул).