Вечер сенсаций продолжается: Бразилия сыграла вничью со Швейцарией

Большой футбол добрался до Ростова-на-Дону, где свой первый матч на российском мундиале сыграла сборная Бразилии. Соперником стала неуступчивая Швейцария, которая дала бой фавориту чемпионата мира.

Бразильцы активно начали игру, уже на десятой минуте Паулиньо должен был открывать счет после прострела Неймара с левого края, но полузащитнику не хватило считанных сантиметров. Лидер бразильцев Неймар постоянно пытался обострять игру, часто получал по ногам, но штрафную выполнял неудачно, всякий раз попадая в стенку. Показал партнеру по команде как нужно бить Филипе Коутиньо, на 20 минуте у него получился шикарный выстрел под левую штангу после неудачного выноса со стороны швейцарцев.

Европейцы после пропущенного мяча были вынуждены активизироваться, бразильцы же немного успокоились. Швейцарцы чаще проводили время у чужой штрафной, использовали тактику забросов и навесов, но им не хватало точности в завершающей стадии. Моментов в первом тайме они не создали, но уже в начале второй половины игры они сумели сравнять счет. Цубера забыли в штрафной после навеса с углового, Алиссон также не вышел из ворот, швейцарец же воспользовался подарком, отправив мяч в сетку.

Игравшие на контратаках бразильцы были вынуждены большими силами идти вперед, он организовали подобие навала на ворота соперника, но до опасных моментов дело не доходило, выстрелы игроков из Бразилии блокировались швейцарскими защитниками.

На 70 минуте Филипе Коутиньо мог делать дубль, однако находясь в отличной позиции он пробил мимо ворот, так как мяч свалился у него с ноги. Через некоторое время Жезус упал в чужой штрафной и просил пенальти, но арбитр на это не реагировал. Также ударом с дальней дистанции отметился Фернандиньо, а затем и Неймар. Швейцарцы предпочитали не рисковать, но и все время в обороне тоже не сидели, у европейцев разгонял атаки Шакири, который в одном из эпизодов нашел пасом Джемаили, но тот пробил во вратаря.

В концовке встречи бразильцы окончательно окопались у чужих ворот, вышедший на замену Фирмино мощно стрелял, но не попал в створ, Неймар пробивал головой после навеса Виллиана, но попал в руки Соммера. Нападающие забить не смогли, в бой пошли защитники Миранда и Силва, они оба имели по одному моменту в компенсированное время, но и им не удалось второй раз распечатать швейцарского вратаря. После неудач Аргентины и Германии, у нас снова сенсационный результат. На этот раз Бразилия не сумела начать ЧМ с победы.

Бразилия - Швейцария 1:1

Голы: Коутиньо, 20 - 1:0, Цубер, 51 - 1:1

Бразилия: Алиссон, Данило, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо (Аугусто, 67), Каземиро (Фернандиньо, 60), Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус (Фирмино, 80), Неймар.

Швейцария: Соммер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Шер, Аканджи, Родригес, Бехрами (Закария, 70), Джака, Шакири, Джемаили, Цубер, Сеферович (Эмболо, 80).

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru