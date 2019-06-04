"Вечерний Ургант" показал Дзюбу, Глушакова и Акинфеева в купальниках

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"Вечерний Ургант" показал Дзюбу, Глушакова и Акинфеева в купальниках

В инстаграме "Вечернего Урганта" появилась забавная фотография, связанная с инцидентом, произошедшем на финальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, во время решающей встречи "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" на поле выбежала модель Кинси Волански в купальнике. 

"В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. За час на ее инстаграм подписались 300 тысяч человек, а после игры - 2,5 миллиона. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу!

Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент, взяв на вооружение идею с купальниками: в результате "Спартак", "Зенит" и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон", - написано под фотографией.

В купальниках изображены Денис Глушаков, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.  

Стоит отметить, что Глушаков оценил шутку и оставил комментарий под постом.

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