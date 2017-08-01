Вечером Бартомеу встретится с Неймаром

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Вечером Бартомеу встретится с НеймаромСегодня вечером президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу встретится с ведущим форвардом своей команды Неймаром.

Как информирует Mundo Deportibo, по возвращению бразильца из Азии, где он побывал в рамках своих рекламных обязательств по спонсорским контрактам, босс "сине-гранатовых" желает лично услышать окончательное решение, которое футболист принял о своем будущем.

Напомним, фанаты "Барселоны" начали посылать угрозы Неймару. | soccernews.ru

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