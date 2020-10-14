"Вечно молодой". ЦСКА поздравил тренера Онопко с днем рождения

ЦСКА в твиттере поздравил тренера команды Виктора Онопко с 51-м днем рождения.

"Сегодня день рождения отмечает вечно молодой Виктор Онопко, который уже 11 лет трудится тренером в ЦСКА. С днем рождения, Савельич!", - говорится в соцсети клуба.

Сегодня день рождения отмечает вечно молодой Виктор Онопко, который уже 11 лет трудится тренером в #ЦСКА. Поздравляем, Савельич! pic.twitter.com/Tl4FVJ7stS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 14, 2020

Отметим, что в качестве тренера ЦСКА специалист трижды становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и трехкратным победителем Суперкубка страны.

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