Вечные фавориты мундиалей: сборная Германии готовится в России отстоять титул

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 1

Лучший результат на чемпионате мира: 1 место (4 раза): 1954 год (Швейцария), 1974 (Германия), 1990 (Италия), 2014 (Бразилия)

Гвардейцы: Лотар Матеус (150 матчей) – в истории; Томас Мюллер (90 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Мирослав Клозе (71 мяч) – в истории; Томас Мюллер (38 мячей) – в заявке

История выступлений на ЧМ

Сборная Германии одна из самых титулованных команд планеты. На сегодняшний день Бундестим завоевал 12 комплектов наград на чемпионатах мира, четырежды став сильнейшей сборной. Четыре последних мундиаля немцы неизменно попадают в призеры.

Первый успех к сборной Германии пришел на дебютном чемпионате мира в 1934 году. Под названием сборная Третьего рейха команда Отто Нерца выиграла матч за 3-е место, одержав победу над австрийцами со счетом 3:2. Спустя четыре года во Франции немецкая команда провалила выступление на мундиале, и сборную возглавил другой специалист. Однако разразившаяся на континенте Вторая мировая война подкорректировала планы большинства команд Европы. Реабилитировали сборную ФРГ лишь в сентябре 1950 года. Соответственно ближайший чемпионат мира для Бундестим состоялся только в 1954 году. Именно на нем немцы завоевали первый титул чемпионов мира, переиграв в финале на тот момент непобедимую сборную Венгрии (3:2).

Последующие два чемпионата мира в 1958 и 1962 годах немецкая сборная отыграла без медалей. Хотя на мундиале в Швеции Бундестим играл в матче за 3-е место, но уступил французам. А четыре года спустя выбыл на стадии четвертьфинала. Куда лучше сборная Германии выступала с 1966 по 1974 года. На чемпионате мира в Англии немцы стали вторыми, проиграв в финале хозяевам турнира (в том матче был забит гол "Тофика Бахрамова"). Через четыре года немцы взяли бронзу. И, наконец, на домашнем чемпионате мира 1974 года Германия во второй раз стала сильнейшей сборной планеты. В финале Бундестим со счетом 2:1 обыграл сборную Нидерландов. Следующего такого успеха немцам пришлось ждать 16 лет.

На чемпионате мира в Италии 1990 года сборная Германия в третий раз завоевала титул. Правда до этого в двух чемпионатах мира немцы уступали в финале и довольствовались серебряными медалями. Интересно, что в 1986 году Бундестим проиграл в финале сборной Аргентины во главе с Диего Марадоной, а четыре года спустя взял реванш над южноамериканцами. После чего долгих 12 лет немецкая сборная не попадала в число призеров. Лишь в 2002 году на чемпионате мира в Японии и Корее сборная Германии снова оказалась в финале, но проиграла титул бразильцам. Реванш удался немцам спустя 12 лет, на бразильском чемпионате мира. В полуфинале Бундестим разгромил хозяев турнира со счетом 7:1, а в финале снова встретился с Аргентиной, которую теперь уже вел вперед другой великий игрок – Месси. Тем не менее, немцы склонили чашу весов в свою сторону в дополнительное время и стали четырехкратными чемпионами мира.

Отбор на ЧМ 2018

Проанализировать выступление команды в отборочном турнире можно несколькими фразами. Сборная Германии по футболу завершила квалификационный раунд чемпионата мира 2018 года со стопроцентным результатом. В одной группе с немцами играли сборные Северной Ирландии, Чехии, Норвегии, Азербайджана и Сан-Марино. Ни одна из них и близко не смогла составить конкуренцию Бундестим. На счету команды Йоахима Лёва 7 крупных побед в 10 матчах. Немцам удалась фантастическая разница забитых и пропущенных мячей "плюс 39", что является мировым рекордом в отборочных турнирах. Пропустила сборная Германии всего четыре мяча. Что тут добавить? Как говорится, цифры говорят сами за себя.

Заявка сборной Германии на ЧМ 2018

голкиперы – Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Бернд Лено ("Байер");

защитники – Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все – "Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Йонас Гектор ("Кельн"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия);

полузащитники – Юлиан Брандт ("Байер"), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Илкай Гюндоган, Лерой Сане (оба – "Манчестер Сити", Англия), Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Томас Мюллер ("Бавария"), Месут Озил ("Арсенал", Англия), Марко Ройс ("Боруссия" Д).

Нападающие: Марио Гомес ("Штутгарт"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Оптимальный состав: Нойер – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Гектор, Кроос, Хедира, Мюллер, Озил, Ройс, Вернер.

Ключевые игроки

Томас Мюллер едет на свой третий чемпионат мира. Луи Ван Гал за один сезон сделал из талантливого дублера ключевого футболиста большого клуба. Германия и Йоахим Лёв не могли пройти мимо феноменальной игры форварда и без раздумий взяли того на чемпионат мира в ЮАР. Сходу Томас Мюллер стал одним из важнейших игроков команды. На том турнире он отметился пятью забитыми мячами, а сборная Германии выиграла бронзовые медали. Спустя четыре года в Бразилии Томас Мюллер устроил еще одно шоу. Хет-трик в первом матче против Португалии, еще два гола в матчах против США и Бразилии. Итого 10 мячей на двух чемпионатах мира. Рекорд результативности мировых первенств принадлежит недавнему партнеру по нападению Мирославу Клозе. На его счету 16 точных ударов. Уже в России Томас Мюллер имеет неплохой шанс догнать своего соотечественника.

Мануэль Нойер сегодня – один из лучших вратарей в мире. Его позиция в сборной не обсуждается. Были опасения, что Нойер не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира из-за травмы. Но они не оправдались. В недавнем контрольном матче против сборной Австрии Мануэль появился на поле и сыграл на своем уровне.

Одна из главных звезд нынешней сборной Германии – Тони Кроос. На ЧМ-2014 он стал одним из творцов успеха Бундестим, когда команда в четвертый раз в своей истории стала чемпионом мира. Выигрывал Лигу чемпионов, выступая за мюнхенскую Баварию и мадридский Реал. Всего в составе сборной провел 82 матча и забил 12 мячей, один из которых в отборочном турнире ЧМ-2018.

Главный тренер

Йоахим Лёв нашел себя. Работа главным тренером сборной Германии его полностью устраивает и удовлетворяет. А руководство Немецкого футбольного союза полностью устраивает Лёв. На протяжении долгих лет (с 2006 года) он имеет возможность тренировать одно из самых талантливых поколений футбола. В 2014 году все труды наставника получили награду, сборная Германии выиграла чемпионат мира. Казалось, идеальный момент перейти на работу в большой клуб, тем паче вокруг тренера всегда много предложений. Однако Йоахим Лёв не собирается покидать любимое место работы. Перед началом чемпионата мира в России он продлил контракт с немецким футбольным союзом до 2022 года, то есть поведет сборную и на чемпионат мира в Катаре. Стратегически турнир в России является подготовкой к следующему мировому первенству. Йоахим Лёв не скрывает, что готовит сборную с прицелом на тот турнир. За более чем 10 лет работы с командой не раз добивался громких успехов. Под руководством Лёва немцы провели 162 матча, в которых одержали 107 побед, 30 раз сыграли вничью и 25 раз проиграли.

Перспективы на ЧМ

Сборная Германии является фаворитом мирового первенства 2018 года. Коэффициент на ее победу равен 5,0, а у следующей за ней Бразилии – 5,5. Выход команды в 1/8 финала сомнению, видимо, вообще не подлежит, так как его рассматривают с крайне низким коэффициентом. Букмекеры отводят сборной Германии первое место в группе F, где помимо немцев сыграют Мексика, Швеция и Южная Корея. Так что ожидания от выступления Бундестим как всегда большие. Немцев видят в финале турнира и им по силам выйти туда.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Ранее были представлены сборные следующих стран:

Япония, Колумбия, Сенегал, Польша, Панама, Англия, Тунис, Бельгия, Южная Корея, Швеция, Мексика