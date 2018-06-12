Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Сборная Коста-Рики по футболу

Конфедерация: КОНКАКАФ

Рейтинг ФИФА: 23

Лучший результат на Чемпионате Мира: четвертьфинал в 2014 году – проигрыш сборной Нидерландов по пенальти (4:3)

Гвардейцы: Вальтер Сентено (133 матча) – в истории, Брайан Руис (109 матчей) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Пауло Ванчопе (45 голов) – в истории, Брайан Руис (23 гола) – в заявке.

История выступлений на Чемпионатах Мира

Сборная из небольшой североамериканской страны под названием Коста-Рика пробивалась на мундиаль всего 4 раза в своей истории. В ХХ веке "лос тикос" не были одной из ведущих сборных своего континента, а потому впервые пробилисьна Чемпионат Мира только в 1990 году.

Состав той Коста-Рики был представлен исключительно игроками национального чемпионата. В том числе, в нем играли быстроногий Эрнан Медфорд, который впоследствии заработает славу одного из самых быстрых игроков чемпионата Югославии, а также Оскар Рамирес – нынешний главный тренер "лос тикос". На Чемпионате Мира в Италии скоростные костариканцы попали в одну группу с мощными шотландцами и шведами, а также вечными фаворитами мундиалей – бразильцами. Каково же было удивление футбольной общественности, когда Коста-Рика с никому не известными игроками в составе сначала вынесла Шотландию (1:0) а в последнем туре вырвала победу у Швеции на 88 минуте благодаря красивому забегу Медфорда. Да, Бразилии "лос тикос" проиграли, но это не удивительно, ведь команда считалась абсолютным фаворитом группы и закончила квартет с 9-ю очками в активе.

В 1/8 финала костариканцы не смогли совершить еще один подвиг и уступили Чехословакии 4:1, хотя еще на 63 минуте счет был ничейный. Для сборной Чехословакии матч с Коста-Рикой стал предпоследним на Чемпионатах Мира, ведь в следующем раунде они уступили немцам (1:0), а уже в 1993 такая страна как Чехословакия перестала существовать.

Следующий раз Коста-Рика поехала на мундиаль только в 2002 году, но повторить успехов прошлого выступления ей не удалось. Хотя вторую строчку квартета команде, которая впоследствии станет третьей на турнире, "лос тикос" уступили только по разнице забитых и пропущенных мячей. А все из-за матча с уже знакомыми бразильцами. Если Турция проиграла команде Луиса Фелипе Сколари со счетом 2:1, то Коста-Рика влетела им 2:5. В остальном команды были практически равны. Между собой они сыграли вничью 1:1, а явного аутсайдера в лице Китая легко победили: Коста-Рика – 2:0, Турция – 3:0. Хорошая попытка, но на этот раз немного не хватило.

Худшим в истории Коста-Рики стал Чемпионат Мира 2006 в Германии. Там уж как не старались, но набрать хотя бы одно очко так и не смогли. Хозяин мундиаля оказался "лос тикос" не по зубам – 2:4. Эквадор, который после этого матча досрочно вышел с группы, тоже был слишком силен – 0:3. Матч престижа со сборной Польши начинался для Коста-Рики весьма неплохо, но после гола Гомеса на 25 минуте, поляки смогли ответить двумя точными выстрелами Бартоша Босацкого. Стоит отметить, что на том Чемпионате Мира в составе североамериканцев играли сразу два игрока, которые вошли в историю сборной: Вальтер Сентено – рекордсмен по количеству игр за команду, и Пауло Ванчопе – лучший бомбардир в истории Коста-Рики.

Ну а главным достижением костариканского футбола, безусловно, стал Чемпионат Мира 2014 в Бразилии, где команде удалось удивить абсолютно всех, войдя в число восьми лучших сборных мира. Хотя, еще до начала группового этапа в это сложно было поверить. Коста-Рика попала в настоящую группу смерти вместе с Англией, Италией и Уругваем. Шансы выйти живым из такой компании оценивались 1 к 1000, но каким-то непостижимым образом "лос тикос" это сделали. В первом туре подопечные колумбийского наставника Хорхе Луиса Пинто, проигрывая 1:0 после первого тайма, смогли обыграть Уругвай благодаря трем голам во втором тайме. На этом подвиги не закончились: во втором туре команда усилиями Брайана Руиса победила Италию (1:0). Этот триумф в основное время стал последним для Коста-Рики. С тех пор "лос тикос" больше не выигрывали по итогам 90 минут. Но и не проигрывали! Ничья 0:0 с Англией в последнем туре позволила костариканцам занять первое место в группе и попасть на Грецию, которая титаническими усилиями выползла из своего квартета, вырвав нужную для прохода победу на последней минуте финального тура.

В матче с Грецией Коста-Рика забила первой (Руис, 52 минута) и держала победный счет до самого конца встречи. Но на 91 минуте "эллины" снова сделали заявку на то, чтобы "отскочить": Сократис сравнял счет. Разборки перешли на серию пенальти, где удачливей оказались представители Америки – 5:3. Лучший результат в истории достигнут!

Четвертьфинал с Нидерландами Коста-Рика провела на достаточно хорошем уровне. Защитная схема 5-4-1, каркас вороти и Кейлор Навас позволили североамериканцем сохранить свои ворота сухими в течении 120 минут встречи. Когда дело опять дошло до пенальти, появилось ощущение, что "лос тикос" могут стать полуфиналистами. Но неудачные удары Руиса, который тащил команду в течении всего Чемпионата Мира, и Уманьи похоронили Коста-Рику, а Кейлор Навас ничего не смог сделать с ударами таких мастеров, как ван Перси, Роббен, Снейдер и Кёйт.

Отбор на Чемпионат Мира 2018

Квалификация на мундиаль в североамериканской зоне достаточно сложная и проходит в целых 5 этапов. Коста-Рика начала свой путь из четвертого, на котором остаются 12 сильнейших команд континента, поделенных на 3 группы. "Лос тикос" достался квартет с Панамой, Гаити и Ямайкой. Как не сложно догадаться, Коста-Рика без проблем прошла все 6 матчей в группе, добыв 5 побед и 1 раз сыграв вничью с Ямайкой (1:1).

На пятом этапе 2 лучшие команды из каждой из групп объединяются в единую лигу и играют стандартный турнир в 2 круга, как это проходит в Южной Америке. Прогнозировано, лучше всех турнир прошла Мексика, Коста-Рика расположилась прямо за ней, обойдя Панаму и Гондурас. В 10 встречах "лос тикос" добыли 4 победы и 4 ничьи, еще 2 матча были проиграны. Особенно следует отметить полный разнос США. Им Коста-Рика набила 6 мячей за 2 матчи, при этом ни разу не пропустив.

Окончательная заявка на Чемпионат Мира

Вратари: Кейлор Навас ("Реал", Испания), Парик Пембертон ("Алахуэленсе", Коста-Рика), Леонель Морейра ("Эредиано", Коста-Рика).

Защитники: Кристиан Гамбоа ("Селтик", Шотландия), Ян Смит ("Норчепинг", Швеция), Рональд Матаррита ("Нью-Йорк Сити", США), Брайан Овьедо ("Сандерленд", Англия), Оскар Дуарте ("Эспаньол", Испания), Джанкарло Гонсалес ("Болонья", Италия), Франсиско Кальво ("Миннесота Юнайтед", США), Кендалл Уостон ("Ванкувер Уайткэпс", США), Джонни Акоста ("Агилас", Колумбия).

Полузащитники: Давид Гусман ("Портленд Тимберз", США), Ельцин Техеда ("Лозанна", Швейцария), Сельсо Борхес ("Депортиво", Испания), Рэндалл Асофейфа ("Эредиано", Коста-Рика), Родни Уоллас ("Нью-Йорк Сити", США), Брайан Руис ("Спортинг", Португалия), Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос (оба - "Саприсса", Коста-Рика).

Нападающие: Хоан Венегас ("Саприсса", Коста Рика), Джоэл Кэмпбелл ("Бетис", Испания), Марко Уренья (ФК "Лос-Анджелес", США).

Оптимальный состав:

Навас – Гамбоа, Дуарте, Гонсалес, Кальво, Овьедо – Руис, Техеда, Борхес, Кэмпбелл – Уренья.

Ключевой игрок

Несмотря на наличие в составе Коста-Рики такого звездного игрока, как Кейлор Навас, ключевым элементом команды уже долгие годы является атакующий полузащитник "Спортинга" Брайан Руис. Он сыграл во всех матчах отбора на мундиаль и является капитаном национальной сборной. В квалификации Брайан Руис успел отметиться тремя голами, один из которых принес Коста-Рике важнейшую победу над сборной Тринидада и Тобаго, и вернул североамериканцев в лидирующую группу.

Главным преимуществом Руиса является его универсальность. Он может сыграть на любом из флангов атаки, занять позицию атакующего полузащитника или оттянутого форварда, а при необходимости даже закроет центр поля. Игрок невероятно силен в таких компонентах как пасы и верховая борьба. При этом Руис может качественно отдать абсолютно любой пас: навесной, короткий, длинный, ключевой. 3 голевых передачи в отборочной кампании это подтверждают. Слабой стороной костариканца можно считать разве что отбор мяча.

Тренер

Сборную Коста-Рики возглавляет отечественный специалист Оскар Рамирес. Этот человек никогда не играл и не тренировал за пределами Коста-Рики, однако у себя на родине он является очень популярным и любимым. В статусе игрока Рамирес выступал на первом для Коста-Рики Чемпионате Мира 1990 года, когда "лос тикос" сенсационно вышли из группы.

Рамирес пришел в сборную летом 2015 года после увольнения еще одной национальной легенды Пауло Ванчопе. До этого специалист работал в клубе "Алахуеленсе", с которым смог четыре раза стать чемпионом Коста-Рики. Мундиаль в России станет для Рамиреса первым в статусе тренера.

Перспективы на Чемпионат Мира

На мундиале в России Коста-Рика сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Бразилией. Глядя на прошлый Чемпионат Мира, можно смело предположить, что для этой страны с ее веселым атакующим футболом нет ничего невозможного. Однако, на повторение прошлого успеха надеяться не стоит. За 4 года в команде не прибавилось новых лидеров, а те, что были, уже прошли пик своей карьеры и в течении всего этого времени не лучшим образом выступали на клубном уровне. Так что выход Коста-Рики из группы смотрится маловероятным. Если команда и прихлопнет кого-то из участников квартета, то это будет скорее яркая победа на волне куража, чем тактически продуманный и спланированный выигрыш. Вероятней всего, нынешняя Коста-Рика повторит свой результат 2006-ого года: сыграет в развеселый футбол, но не удержит наступление мастеровитых европейцев и техничных бразильцев, покинув турнир после трех матчей.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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