Вечные соперники: "Рома" в Фоксборо принимает "Ювентус"

"Рома" – "Ювентус"

Стадион: "Джиллетт" (Фоксборо, США)

Начало матча: 23:05

Свои заключительные матчи в рамках Международного кубка чемпионов предстоит провести двум сильнейшим командам Серии А последних лет – "Роме" и Ювентусу". Римляне уже несколько лет безуспешно пытаются отобрать скудетто у туринцев, и в новом сезоне они вновь будут бороться за звание лучшей команды Италии. И сейчас у команд появилась хорошая возможность оценить свою готовность к сезону – сыграть друг против друга.

"Рома" в межсезонье сменила главного тренера, который начал перестройку в команде. Заработав на трансферах Салаха, Рюдигера и Паредеса, наставник римлян Эусебио Ди Франческо уже сделал несколько качественных приобретений. Даже несмотря на то, что "Рома" пока только ищет свою игру, результат команда показывает достаточно неплохой. Сначала римляне обыграли по пенальти ПСЖ (ничья 1:1 в основное время), а затем расправились с "Тоттенхэмом" – 3:2.

"Ювентус" также активен на трансферном рынке в плане как покупок, так и продаж игроков. Команду покинули Бонуччи, Коман и Дзадза, были приобретены Бернардески, Бенатиа и Коста, выкуплен у "Челси" Куадрадо. Но туринцам предстоит еще много работы, если они хотят повторить прошлогодние достижения. На турнире "Ювентус" провел два матча, в первом из них уступил "Барселоне" – 1:2, затем обыграл ПСЖ – 3:2. Аллегри пока наигрывает состав, проверяя новичков, некоторые из них уже проявили себя очень неплохо.

Интересные факты противостояния:

В последних 10 матчах между этими командами было зафиксировано 5 побед "Ювентуса", 1 ничья и 3 виктории "Ромы".

В прошлом сезоне связка Салаха и Джеко набрала 64 очка в серии А по системе гол плюс пас, в то время как на счету Игуаин с Дибалой 45 результативных действий.

Ориентировочные составы на игру:

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Сандро, Бенатиа, Лихштайнер, Пьянич, Маркизио, Куадарадо, Манджукич, Игуаин, Дибала.

"Рома": Аллисон, Коларов, Фацио, Перес, Жезус, Де Росси, Наинголлан, Гоналон, Перотти, Итурбе, Джеко.

Прогноз на матч:

Фаворитом матча является туринский "Ювентус", у которого имеется более сбалансированный и сыгранный состав. У "Ромы" кроме изменений в составе произошла и тренерская перестановка, поэтому предсезонная подготовка для команды крайне важна. Хоть результаты римлян и неплохи, команде предстоит еще очень много работы.

На победу "Ромы" букмекеры предлагают коэффиицент 3,31 на ничью – 3,52, на победу "Ювентуса" – 1,95

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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