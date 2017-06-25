Веденеев: "Думаю, что Черчесов больше никогда не позовет Дзюбу и Кокорина в сборную России"



Бывший игрок "Зенита" и ЦСКА Сергей Веденеев критикует Александра Кокорина и Артема Дзюбу, которые пародировали главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Честно говоря, не могу найти объяснение такому поведению. Если бы я был тренером сборной, больше никогда не вызвал бы их в национальную команду. Думаю, Черчесов, который известен своим жестким характером, поступит именно так. А вообще случившееся дает еще один повод поговорить о профессионализме российских футболистов. В них вкладывают огромные деньги, в своих клубах они ограждены от критики. Клубный тренер никогда не позволит себе ругать своих игроков – даже в том случае, если он ими недоволен, руководству клуба необходимо продать футболистов, а критика повлияет на их цену. В сборной эти игроки сталкиваются с совершенно иными обстоятельствами и случаются подобные истории", - приводят слова Веденеева российские СМИ.

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