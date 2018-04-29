Веденеев: "В матче "Зенита" и ЦСКА все может решить банальная случайность"

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Веденеев: "В матче "Зенита" и ЦСКА все может решить банальная случайность"Известный в прошлом футболист Сергей Веденеев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча между питерским "Зенитом" и московским ЦСКА.

"В противостоянии "Зенита" и ЦСКА важнее всего то, какой из клубов будет лучше подготовлен физически и психологически непосредственно в день матча. В очных встречах команд из первой пятерки нашего чемпионата априори нет фаворита, у всех есть как качественные футболисты, так и свои проблемы, все находятся в равных условиях. Исход воскресной игры абсолютно непредсказуем, как и многих других в РФПЛ... В их матче все легко способна решить банальная случайность", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Не пропустите: превью к матчу "Зенит" - ЦСКА. | soccernews.ru

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