"Ведет себя как зомби". В ПСЖ обеспокоены состоянием Ди Марии

Теги псжанхель ди мария

"Ведет себя как зомби". В ПСЖ обеспокоены состоянием Ди Марии

Медицинский департамент "ПСЖ" обеспокоен состоянием аргентинского полузащитника команды Анхеля Ди Марии, который страдает бессонницей, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, данная проблема у футболиста появилась во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме бессонницы, аргентинец переживает депрессию. Жена игрока даже рассказала близким, что Ди Мария ведет себя "как зомби".

В нынешнем сезоне 32-летний Ди Мария провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: ПСЖ лидирует в гонке за Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 июня

Главные новости дня: 1 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов