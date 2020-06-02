"Ведет себя как зомби". В ПСЖ обеспокоены состоянием Ди Марии
Медицинский департамент "ПСЖ" обеспокоен состоянием аргентинского полузащитника команды Анхеля Ди Марии, который страдает бессонницей, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, данная проблема у футболиста появилась во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме бессонницы, аргентинец переживает депрессию. Жена игрока даже рассказала близким, что Ди Мария ведет себя "как зомби".
В нынешнем сезоне 32-летний Ди Мария провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Страсбур
|27
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