Ведран Чорлука приступил к тренировкам с "Локомотивом", нарушив правила карантина

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Ведран Чорлука приступил к тренировкам с "Локомотивом", нарушив правила карантина

Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука приступил к тренировкам с клубом, нарушив правила карантина, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

Футболист должен был отбыть 14-дневный карантин после возвращения в Россию. Хорват прилетел в Москву 21 мая вместе с игроками ЦСКА Николой Влашичем, Кристияном Бистровичем и Якой Бийолом. 

В настоящее время "Локомотив" готовится к возобновлению чемпионата России. После 22 туров "железнодорожники" занимают второе место в РПЛ.

В нынешнем сезоне 34-летний Чорлука провел за "Локомотив" 27 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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