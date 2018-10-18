Ведущие игроки "Барселоны" поддержали возможное возвращение Неймара

Ведущие игроки каталонской "Барселоны" поддержали возможное возвращение в команду форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно информации El Mundo Deportivo, за приобретение 26-летнего нападающего парижан выступили Лионель Месси, Луис Суарес и Жерар Пике. Все трое поддерживают регулярную связь с бразильцем, поэтому были бы рады снова выступать с ним в одной команде.

Неймар покинул "Барселону" летом прошлого года за рекордные 222 миллиона евро. Всего в составе каталонского гранда он забил 105 мячей и сделал 77 результативных передач в 186 играх.

Напомним, Месси и Вальверде хотят видеть в "Барселоне" звезду АПЛ. | soccernews.ru