Ведущие игроки "Баварии" вернулись в строй перед битвой с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов

Целая группа игроков "Баварии" восстановилась от травмы, сообщает официальный сайт клуба.

К тренировкам в общей группе приступили вратарь Мануэль Нойер, а также полузащитники Тьяго Алькантара и Франк Рибери. Все они попали в заявку на матч Кубка Германии против "Герты", который пройдет в Берлине 6 февраля.

Таким образом, они смогут сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (19 февраля).

При этом в лазарете немецкого гранда по-прежнему остаются Ренату Саншеш, Арьен Роббен и Корентен Толиссо.

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