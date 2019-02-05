Ведущие игроки "Баварии" вернулись в строй перед битвой с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
Целая группа игроков "Баварии" восстановилась от травмы, сообщает официальный сайт клуба.
К тренировкам в общей группе приступили вратарь Мануэль Нойер, а также полузащитники Тьяго Алькантара и Франк Рибери. Все они попали в заявку на матч Кубка Германии против "Герты", который пройдет в Берлине 6 февраля.
Таким образом, они смогут сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (19 февраля).
При этом в лазарете немецкого гранда по-прежнему остаются Ренату Саншеш, Арьен Роббен и Корентен Толиссо.
Не пропустите: В "Ливерпуле" приняли решение по Окслейд-Чемберлену перед плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" - "Реал": анонс и прогноз первого Эль-Классико в 2019 году
-
"Спартак" сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Европы
-
Один из лидеров "Зенита" может пропустить ключевые матчи Лиги Европы
-
Известный врач сделал громкий прогноз о здоровье содержащегося в СИЗО Кокорина
-
УЕФА может принять кардинальное решение касающееся еврокубков
Лента новостей
-
Стало известно, сколько пропустит Кузяев из-за травмы
-
Кононов рассказал о будущей трансферной компании "Спартака"
-
Это мечта: Кевин-Принс Боатенг поделился эмоциями от присутствия в "Барселоне"
-
"Барселона" - "Реал": анонс и прогноз первого Эль-Классико в 2019 году
-
Комбаров ярко высказался о критике со стороны Кафельникова
-
Один из лидеров ПСЖ сможет сыграть с "Манчестер Юнайтед"
-
Кононов сделал заявление после матча "Спартак" - "Марибор"
-
Спасатели поднимут со дна мора самолет с Салой на борту: названа дата
-
"Спартак" сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Европы
-
Один из лидеров "Зенита" может пропустить ключевые матчи Лиги Европы
-
Серхио Рамос раскрыл подробности предстоящей свадьбы
-
В "Интере" приняли важное решение по главному тренеру
-
Известный врач сделал громкий прогноз о здоровье содержащегося в СИЗО Кокорина
-
Ведущие игроки "Баварии" вернулись в строй перед битвой с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
Переезд Хамшика на заработки в Китай: появилась новая информация
-
УЕФА может принять кардинальное решение касающееся еврокубков
-
В "Ливерпуле" приняли решение по Окслейд-Чемберлену перед плей-офф Лиги Чемпионов
-
Мбаппе сделал заявление о травме Неймара
-
Солари высказался о возможном отсутствии Месси в матче с "Реалом"
-
Суд принял важное решение по Глушакову
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11