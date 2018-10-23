Ведущие игроки "Реала" не поддержали кандидатуру одного из потенциальных сменщиков Лопетеги

Ведущие игроки мадридского "Реала" не поддержали кандидатуру одного из потенциальных сменщиков своего нынешнего наставника Хулена Лопетеги.

Так, согласно сведениям Onda Cero, футболисты королевского клуба во главе с Серхио Рамосом выступили против того, чтобы в случае увольнения 52-летнего специалиста его преемником стал Сантьяго Солари, ныне работающий с дублирующим составом "сливочных". По мнению лидеров действующего обладателя кубка чемпионов аргентинец не обладает достаточным опытом и авторитетом, чтобы работать с такой командой.

Напомним, руководство "Реала" желает видеть следующим наставником своей команды Моуринью. | soccernews.ru