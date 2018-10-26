Ведущие игроки "Реала" озвучили свое мнение по кандидату на замену Лопетеги

Теги реал мадридсерхио рамосискомарко асенсиохулен лопетегигути

Ведущие игроки "Реала" озвучили свое мнение по кандидату на замену ЛопетегиВедущие игроки мадридского "Реала" назвали своего фаворита на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги.

Так, согласно информации Football Espana, в случае, если увольнение 52-летнего специалиста будет неизбежным, футболисты "сливочных" в лице Серхио Рамоса, Иско и Марко Асенсио хотели бы, чтобы его место занял Гути, ныне работающий в тренерском штабе турецкого "Бешикташа".

В бытность игроком Гути выступал за "Реал" в период с 1994-го по 2010-й годы. Также на протяжении пяти лет он работал тренером юношеских команд королевского клуба.

Напомним,  "Реал" определился с альтернативой Марсело. | soccernews.ru

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