Ведущие игроки "Реала" озвучили свое мнение по кандидату на замену Лопетеги

Ведущие игроки мадридского "Реала" назвали своего фаворита на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги.

Так, согласно информации Football Espana, в случае, если увольнение 52-летнего специалиста будет неизбежным, футболисты "сливочных" в лице Серхио Рамоса, Иско и Марко Асенсио хотели бы, чтобы его место занял Гути, ныне работающий в тренерском штабе турецкого "Бешикташа".

В бытность игроком Гути выступал за "Реал" в период с 1994-го по 2010-й годы. Также на протяжении пяти лет он работал тренером юношеских команд королевского клуба.

Напомним, "Реал" определился с альтернативой Марсело. | soccernews.ru