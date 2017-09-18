Ведущие игроки "Спартака" недовольны методами работы Карреры

Ведущие игроки московского "Спартака" остаются недовольны методами работы главного тренера своей команды Массимо Карреры.

Как информирует ЭкСпорт, футболисты "красно-белых" в лице капитана Дениса Глушакова, а также Александра Самедова, Дмитрия Комбарова и Артема Реброва выразили протест из-за увеличения объема нагрузок на тренировках и ужесточения дисциплины наставником.

Также отмечается, что игроки "Спартака" были недовольны методами работы итальянца и в прошлом сезоне.

Напомним, Мостовой не верит в "слив" Карреры. | soccernews.ru