Ведущие игроки "Спартака" недовольны методами работы Карреры

Теги спартак москвамассимо каррераденис глушаковкирилл комбаровалександр самедовартем ребров

Ведущие игроки "Спартака" недовольны методами работы КаррерыВедущие игроки московского "Спартака" остаются недовольны методами работы главного тренера своей команды Массимо Карреры.

Как информирует ЭкСпорт, футболисты "красно-белых" в лице капитана Дениса Глушакова, а также Александра Самедова, Дмитрия Комбарова и Артема Реброва выразили протест из-за  увеличения объема нагрузок на тренировках и ужесточения дисциплины наставником.

Также отмечается, что игроки "Спартака" были недовольны методами работы итальянца и в прошлом сезоне.

Напомним, Мостовой не верит в "слив" Карреры. | soccernews.ru

комментарии
спартак

пусть посмотрят,за какие зарплаты,и как играют игроки в АПЛ , ЛЕНИВЫЕ БЕЗДАРИ!!!!!

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спартак

В ШЕЮ ГНАТЬ ИХ ОТТУДА НАДО!!!! СОВСЕМ УЖЕ ОХРЕНЕЛИ!!!!!!!

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