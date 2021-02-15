Ведущий El Chiringuito: "Рамос уходит из "Реала""

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос все же покинет клуб, заявил ведущий шоу El Chiringuito Жозеп Педрероль.

"Он уходит. Он уходит, уходит – и главный вопрос заключается в том, когда Серхио Рамос признается, что уходит, и сообщит, куда перейдет", – сказал Педрероль.

Контракта Рамоса с "королевским клубом" заканчивается этим летом. Правила уже позволяют испанцу вести переговоры с другими клубами о переходе.