Ведущий El Chiringuito: "Рамос уходит из "Реала""

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Ведущий El Chiringuito: "Рамос уходит из "Реала""Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос все же покинет клуб, заявил ведущий шоу El Chiringuito Жозеп Педрероль

"Он уходит. Он уходит, уходит – и главный вопрос заключается в том, когда Серхио Рамос признается, что уходит, и сообщит, куда перейдет", – сказал Педрероль.

Контракта Рамоса с "королевским клубом" заканчивается этим летом. Правила уже позволяют испанцу вести переговоры с другими клубами о переходе. 

Стоит также отметить, что именно в El Chiringuito первым сообщили в 2018 году о том, что "Реал" покинет Криштиану Роналду.

Читать по теме: Рамос сообщил Пересу о желании остаться в "Реале" | http://soccernews.ru
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