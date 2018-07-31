Ведущий форвард "Спартака" восстановился от травмы

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Ведущий форвард "Спартака" восстановился от травмыВедущий форвард московского "Спартака" Луис Адриано восстановился от травмы, информирует официальный сайт клуба.

Так, на сегодняшней тренировке команды, которая длилась примерно 1,5 часа, 31-летний нападающий работал наравне с остальными своими партнерами по команде.

Таким образом, бразилец будет готов принять участие в игре 2-го тура РФПЛ против земляков из "Локомотива" .

Напомним, Гильерме уже ждет встречи со "Спартаком". | soccernews.ru

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