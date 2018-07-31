Ведущий форвард "Спартака" восстановился от травмы
Ведущий форвард московского "Спартака" Луис Адриано восстановился от травмы, информирует официальный сайт клуба.
Так, на сегодняшней тренировке команды, которая длилась примерно 1,5 часа, 31-летний нападающий работал наравне с остальными своими партнерами по команде.
Таким образом, бразилец будет готов принять участие в игре 2-го тура РФПЛ против земляков из "Локомотива" .
Напомним, Гильерме уже ждет встречи со "Спартаком". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"
-
"Милан" и "Ювентус" согласовали три трансфера
-
Абидаль опроверг информацию о встрече с лидером "МЮ"
-
Закупка к Лиге Чемпионов: кем усилился "Локомотив" перед возвращением в самый престижный клубный турнир планеты?
-
В чем играют клубы РФПЛ в сезоне 2018/2019: представление игровой формы
Лента новостей
-
БАТЭ обыграл ХИК и вышел в четвертый квалификационный раунд ЛЧ
-
"Зенит" готов заплатить 9 миллионов евро за бывшую трансферную цель "Спартака"
-
"Барселона" отказалась продавать своего защитника "Севилье"
-
На форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ
-
"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей
-
"Рома" определилась с размером предложения по Промесу
-
Нико Ковач: "Ни один тренер в мире, не скажет, что ему не нужен Левандовски"
-
"Арсенал" нацелился на вингера "Реала"
-
Лопетеги остался недоволен игрой Бэйла и Бензема в матче против "Манчестер Юнайтед"
-
Бердыев: "Рассматриваем варианты с продажей Азмуна, Кудряшова и Граната"
-
"Ювентус" определился с потенциальной заменой для Пьянича
-
Модрич дал ответ "Интеру"
-
"Реал" готов выложить более 100 миллионов евро только за одного игрока
-
"Спартак" определился с заявкой на третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов
-
Динь прокомментировал свой переход в "Эвертон"
-
ПСЖ планирует сделать улучшенное предложение Рабьо
-
Куртуа запросил у "Челси" свой трансфер
-
Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"
-
Лопетеги: "Куртуа? У нас есть вратари, которые очень хороши"
-
1
"Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|2
|Рубин
|1
|3
|3
|Анжи
|1
|3
|4
|Ростов
|1
|3
|5
|Спартак Москва
|1
|3
|6
|Арсенал Тула
|1
|1
|7
|ЦСКА Москва
|1
|1
|8
|Динамо Москва
|1
|1
|9
|Крылья Советов
|1
|1
|10
|Локомотив Москва
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|1
|12
|Краснодар
|1
|0
|13
|Ахмат
|1
|0
|14
|Оренбург
|1
|0
|15
|Урал
|1
|0
|16
|Енисей Красноярск
|1
|0