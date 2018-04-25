Ведущий форвард "Валенсии" рискует пропустить матч с "Эйбаром"

Ведущий форвард "Валенсии" Симоне Дзадза может не сыграть в матче 35-го тура испанской Примеры против "Эйбара", сообщает Marca.

По сведениям издания, 26-летний итальянец до сих пор не восстановился после мышечного повреждения бедра, поэтому тренерский штаб "летучих мышей", скорее всего, решит поберечь его.

Напомним, что матч "Валенсия" - "Эйбар" состоится в воскресенье, 29 апреля, в 19:30 по московскому времени.

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