Ведущий игрок "Арсенала" намерен перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил ответил отказом на предложение своего клуба о продлении действующего контракта.

Как информирует Sunday Mirror, 28-летний хавбек не намерен продолжать свою карьеру в стане "канониров". Уже летом, получив статус свободного агента, немец рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед", с главным тренером которого Жозе Моуринью он работал в мадридском "Реале".

Напомним, Озила может приобрести "Интер". | soccernews.ru