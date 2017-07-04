Ведущий игрок "Арсенала" сообщил Венгеру о желании покинуть команду

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Ведущий игрок "Арсенала" сообщил Венгеру о желании покинуть командуЗащитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин в личной беседе сообщил главному тренеру команды Арсену Венгеру о своем желании покинуть команду.

Как информирует The Sun, 22-летний бек сообщил своему наставнику, что он намерен принять предложение каталонской "Барселоны". В свою очередь Венгер исключил возможность ухода своего ведущего игрока - 67-летний специалист намерен попытаться убедить Бельерина продолжить выступления за "Арсенал".

Напомним, "Барселона" ждет прояснения ситуации по Бельерину. | soccernews.ru

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