Ведущий игрок "Арсенала" сообщил Венгеру о желании покинуть команду

Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин в личной беседе сообщил главному тренеру команды Арсену Венгеру о своем желании покинуть команду.

Как информирует The Sun, 22-летний бек сообщил своему наставнику, что он намерен принять предложение каталонской "Барселоны". В свою очередь Венгер исключил возможность ухода своего ведущего игрока - 67-летний специалист намерен попытаться убедить Бельерина продолжить выступления за "Арсенал".

Напомним, "Барселона" ждет прояснения ситуации по Бельерину. | soccernews.ru