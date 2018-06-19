Ведущий игрок "Ромы" хочет в "Барселону"

Защитник "Ромы" Костас Манолас хочет перейти в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, греческий центрбек заинтересован в работе под руководством Эрнесто Вальверде, с которым он хорошо знаком по работе в "Олимпиакосе".

Утверждается, что агент Маноласа уже контактировал с каталонским клубом и озвучил руководству "Барсы" пожелания своего клиента.

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