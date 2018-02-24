Ведущий игрок "Ювентуса" пропустит матч с "Тоттенхэмом"

Вингер туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний футболист не успеет восстановиться к поединку со "шпорами" после растяжения связок левого колена. Более того, полузащитнику может потребоваться операция, после которой он надолго останется вне игры.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 2:2.

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