Ведущий игрок "Зенита" хочет перейти в "Милан"

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Ведущий игрок "Зенита" хочет перейти в "Милан"
Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес готов перейти в "Милан", сообщает Milanlive.it.

По сведениям издания, футболист намерен вернуться в Серию А и его не смущает двухлетнее отлучение "Милана" от еврокубков из-за несоответствия требованиям финансого фэйр-плей.

"Зенит" может расстаться с игроком, но требует за него не менее 40 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Интер", "Сампдория" и "Наполи".

Не пропустите: Защитник "Зенита" имеет предложения от клубов из Испании, Германии и Швейцарии. | http://soccernews.ru

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