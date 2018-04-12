Ведущий сербский защитник может пропустить ЧМ-2018

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Ведущий сербский защитник может пропустить ЧМ-2018

Сербский защитник "Шальке" Матия Настасич выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв задней крестообразной связки в правом колене. Сроки восстановления игрока составят от трех до четырех месяцев.

Таким образом он может пропустить Чемпионат Мира-2018.

Стоит отметить, что 25-летний Настасич провел семь матчей в отборочном турнире ЧМ-2018.

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