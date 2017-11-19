Ведущий скаут дортмундской "Боруссии" переберется в "Арсенал"

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Ведущий скаут дортмундской "Боруссии" переберется в "Арсенал"

"Арсенал" переманил главного скаута дортмундской "Боруссии" Свена Мислинтанта, сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб заплатил за специалиста два миллиона евро.

Стоит отметить, что благодаря Мислинтанту в "Боруссию" перешли такие игроки, как Роберт Левандовски, Пьер-Эмерик Обамеянг и Усман Дембеле.

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