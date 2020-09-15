Ведущий защитник ЦСКА может пропустить матч с "Уфой"

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев пока не может восстановиться после травмы бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист прошел дополнительное медицинское обследование, которое выявило у него повреждение двух мышц правого бедра. Сроки восстановления игрока пока не разглашаются. Скорее всего, Дивеев пропустит матч 8-го тура чемпионата России с "Уфой" (20 сентября).

20-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Всего он провел за московский клуб 51 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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