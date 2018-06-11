Ведущий защитник сборной Испании получил травму

Ведущий защитник сборной Испании Жерар Пике на сегодняшней тренировке своей команды получил травму, информирует A Bola.

По сведениям источника, из-за повреждения 31-летний бек не смог отработать до конца сегодняшнее занятие "красной фурии" на ее базе в Краснодаре. Степень серьезности его травмы будет известна несколько позже.

Напомним, Яго Аспас поучаствовал в 9 голах в 10 матчах за сборную Испании. | soccernews.ru