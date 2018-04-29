Ведущий защитник "Зенита" пропустит остаток сезона

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Ведущий защитник "Зенита" пропустит остаток сезона
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о травме защитника Бранислава Ивановича, которую он получил в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

"Вряд ли мы увидим Ивановича в оставшихся матчах до конца чемпионата. Потеря Бранислава – большая проблема для нас. Учитывая, что у нас практически нет защитников. Мы потеряли многих игроков раньше. Надеюсь, больше никто не травмируется", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что несколько недель назад "Зенит" из-за травмы на длительный срок потерял защитника Эммануэля Мамману.

Не пропустите: "Зенит" потерял Ивановича из-за травмы. | http://soccernews.ru

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