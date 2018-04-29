Ведущий защитник "Зенита" пропустит остаток сезона
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о травме защитника Бранислава Ивановича, которую он получил в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).
"Вряд ли мы увидим Ивановича в оставшихся матчах до конца чемпионата. Потеря Бранислава – большая проблема для нас. Учитывая, что у нас практически нет защитников. Мы потеряли многих игроков раньше. Надеюсь, больше никто не травмируется", - приводят слова Манчини российские СМИ.
Напомним, что несколько недель назад "Зенит" из-за травмы на длительный срок потерял защитника Эммануэля Мамману.
Не пропустите: "Зенит" потерял Ивановича из-за травмы. | http://soccernews.ru
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Моуринью подвел итоги матча с "Арсеналом"
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
|27
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|3
|ЦСКА Москва
|28
|52
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|50
|5
|Краснодар
|27
|47
|6
|Арсенал Тула
|28
|39
|7
|Уфа
|27
|36
|8
|Урал
|27
|36
|9
|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|27
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|11
|Ростов
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|27
|33
|13
|Амкар
|28
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|28
|24
|16
|СКА Хабаровск
|27
|13