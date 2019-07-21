Вела: "На данный момент я лучше Ибрагимовича"

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Вела: "На данный момент я лучше Ибрагимовича"
Мексиканский нападающий "Лос-Анджелеса" Карлос Вела прокомментировал слова шведского форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, который ранее назвал себя лучшим игроком в МЛС.

"Сравнивать меня со Златаном является не уважением к нему. Но если посмотреть на статистику, то на данный момент я лучше него.

Впрочем, во всем остальном Златан остается Златаном. Лучше него только Месси и Роналду", - приводит слова Велы Goal.com.

После 21-го тура 30-летний Вела является лучшим бомбардиром МЛС, забив 21 гол. 37-летний Ибрагимович занимает второе место в бомбардирской гонке, имея в своем активе 16 забитых мячей.

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