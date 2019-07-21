Вела: "На данный момент я лучше Ибрагимовича"
Мексиканский нападающий "Лос-Анджелеса" Карлос Вела прокомментировал слова шведского форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, который ранее назвал себя лучшим игроком в МЛС.
"Сравнивать меня со Златаном является не уважением к нему. Но если посмотреть на статистику, то на данный момент я лучше него.
Впрочем, во всем остальном Златан остается Златаном. Лучше него только Месси и Роналду", - приводит слова Велы Goal.com.
После 21-го тура 30-летний Вела является лучшим бомбардиром МЛС, забив 21 гол. 37-летний Ибрагимович занимает второе место в бомбардирской гонке, имея в своем активе 16 забитых мячей.
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|Eastern Conference
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|О
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|34
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|New York City
|34
|54
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|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
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|Montreal Impact
|34
|45
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|Филадельфия Юнион
|34
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|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
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|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
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|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
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|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
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|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
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|10
|Хьюстон Динамо
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|34