Вела переедет в США

Теги реал сосьедадкарлос велалос-анджелес гэлакси

Вела переедет в США
Мексиканский нападающий "Реала Сосьедад" Карлос Вела близок к переходу в "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает твиттер журналиста Кевина Бакстера.

Сумма трансфера не разглашается. Переход может быть оформлен уже сегодня.

В минувшем сезоне 28-летний Вела провел за "Реал Сосьедад" 37 матчей и забил 10 голов.

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