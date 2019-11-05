Вела признан MVP сезона в МЛС, Ибрагимович безнадёжно отстал в голосовании

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Вела признан MVP сезона в МЛС, Ибрагимович безнадёжно отстал в голосовании

Пресс-служба МЛС объявила пятёрку лучших игроков прошедшего сезона.

Победителем голосования стал нападающий "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, второе место занял Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), третье - Джозеф Мартинес ("Атланта Юнайтед"), четвёртое - Макси Моралес, пятое - Эбер (оба - "Нью-Йорк Сити").

Примечательно, что за мексиканца отдали голоса 69,61 процента респондентов, что почти в пять раз больше, чем у ближайшего преследователя.

Вела забил 36 голов и сделал 11 результативных передач в 33 матчах сезона МЛС.

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