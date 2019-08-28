Вела рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"

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Вела рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"

Форвард "Лос-Анджелеса" Карлос Вела подтвердил, что прошлой зимой мог оказаться в "Барселоне".

"Я был очень близок к переходу в "Барсу". Мне позвонил агент и сообщил об интересе каталонцев. Он сказал мне: "Ты нужен им только на четыре месяца, потом можно ехать обратно в Лос-Анджелес". Я просто согласился и сказал, что мне всё равно на финансовые и другие условия. Пообещал, что начну тренироваться на следующий день после трансфера и за две недели наберу форму. Таким клубам, как "Реал" и "Барселона", не отказывают. Если бы всё зависело от меня, то я, конечно же, принял бы предложение", - приводит слова Велы Goal.com.

Рыночная стоимость 30-летнего мексиканца - 12,5 миллионов евро. В Испании он выступал за четыре клуба - "Сельту", "Саламанку", "Осасуну" и "Реал Сосьедад".

Цвета "Лос-Анджелеса" Вела защищает с января 2018 года, сыграл 60 матчей, забил 44 гола и сделал 22 ассиста.

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