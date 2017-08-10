Вела стал футболистом "Лос-Анджелеса"

Форвард Карлос Вела стал игроком "Лос-Анджелеса", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что "Лос-Анджелес" недавно образовавшийся клуб, который в 2018 году дебютирует в MLS.

В прошлом сезоне Вела провел 35 матчей за "Реал Сосьедад" и отметился 9 голами.

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