Вела стал футболистом "Лос-Анджелеса"
Форвард Карлос Вела стал игроком "Лос-Анджелеса", сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что "Лос-Анджелес" недавно образовавшийся клуб, который в 2018 году дебютирует в MLS.
В прошлом сезоне Вела провел 35 матчей за "Реал Сосьедад" и отметился 9 голами.
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|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
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|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
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|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
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|31
|Western Conference
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|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
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|34