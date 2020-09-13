"Велес" переиграл "Балтику" и поднялся в зону плей-офф ФНЛ

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"Велес" переиграл "Балтику" и поднялся в зону плей-офф ФНЛ

"Велес" обыграл "Балтику" в матче 9-го тура Олимп-ФНЛ.

Московский клуб вышел на третье место в таблице лиги.

"Балтика" - "Велес" - 1:2 (0:2)

Голы: Галоян, 12 - 0:1, Максименко, 40 - 0:2, Наилсон, 49 - 1:2.

"Балтика": Бориско, Наилсон, Мещанинов, Кашчелан, Альшин, Кузьмин (Маклаков, 81), Шаваев, Дудиев (Мусаев, 81), Макарчук, Чочиев (Демьянов, 34. Маркин, 60), Аллеф.

"Велес": Городовой, Вакулич (Кирсанов, 81), Климов, Малания, Кахидзе, Ботака-Иобома, Майга (Фищенко, 73), Максименко (Алиев, 63), Галоян (Родионов, 46), Осипов, Баев (Стефанович, 76).

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