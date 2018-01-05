"Велес Сарсфилд" объявил о возвращении Сарате

Нападающий "Уотфорда" Мауро Сарате перешел в "Велес Сарсфилд", сообщает официальный сайт клуба.

Аргентинский клуб арендовал футболиста на полгода. Ранее он уже играл за "Велес" с 2004 по 2007 годы, а также с 2013 по 2014 годы.

30-летний Сарате выступал за "Уотфорд" с 2017 года и провел за клуб 3 матча. Ранее играл за "Аль-Садд", "Бирмингем", "Лацио", "Интер", "Вест Хэм", КПР, "Фиорентину" и "Аль-Наср". Чемпион Аргентины, обладатель Суперкубка Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.

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