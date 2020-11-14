Великобритания готова принять все матчи Евро-2020

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Великобритания готова принять все матчи Евро-2020

Из-за пандемии коронавируса формат проведения Чемпионата Европы-2020 остаётся неопределённым.

Сегодня вновь началось обсуждение возможного переноса континентального первенства в одну страну.

Ранее сообщалось, что турнир полностью может принять Россия, теперь же изучается заявка Великобритании.

По информации Daily Mail, футбольная ассоциация Англии ведёт переговоры с УЕФА о проведении на территории королевства всех матчей Евро-2020.

Напомним, что соревнование запланировано на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. С составом участников можно ознакомиться здесь.

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