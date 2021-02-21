Великобритания хочет провести у себя все матчи Евро-2020

Великобритания в ближайшее время планирует предложить УЕФА провести на своей территории все матчи финального турнира чемпионата Европы-2020, сообщает Sunday Times.

По сведениям издания, члены британского правительства разработали план, который позволит провести Евро-2020 со зрителями. Планируется вакцинировать всех жителей Великобритании до 31 июля.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир планируется провести в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Мозеса. | http://soccernews.ru