Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

Стали известны страны, претендующие на проведение Чемпионата Европы в 2028 году.

Совместную заявку на право принять континентальное первенство подали Великобритания и Ирландия.

В то же время ирландцы и британцы дали понять, что не будут бороться за проведение ЧМ-2030.

Стоит отметить, что на Евро-2028 также претендуют Россия и Турция.

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