Великобритания обвинила Россию в незаконном получении права провести ЧМ-2018
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон публично заявил о том, что Россия могла получить право на проведение финальной стадии Чемпионата Мира-2018 незаконным путем.
Отметим, что Англия была в числе претендентов на проведение мирового первенства в 2018 году.
"Коррупция была блокировкой для многих вещей, которые мы хотели достичь. Мы все хотели помочь искоренить нищету. Что мешало таким беднейшим стран на нашей планете, например, Южному Судану или Бурунди, пустить деньги на продовольствие, здравоохранение или образование? Ответ: коррупция.
Мы хотели помочь странам вырваться из нищеты. И всё же почему люди в таких далёких странах, как Экваториальная Гвинея и Венесуэла, бедны, в то время, как их страна так богата полезными ископаемыми? Ответ: коррупция.
Мы хотели возглавить мир в больших спортивных мероприятиях, которые объединяют людей. Тем не менее, как Россия в конечном итоге смогла выиграть заявку на чемпионат мира по футболу 2018 года? Я позволю вам заполнить здесь пробел", - отметил он.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0