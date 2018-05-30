Великолепное поколение "белых орлов": Польша штурмует Мундиаль

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 10

Лучший результат на чемпионате мира: третье место, 1974 год (Германия); третье место, 1982 год (Испания)

Гвардейцы: Михал Жевлаков (102 матча) – в истории, Якуб Блащиковски (97 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Роберт Левандовски (52 гола) - в истории и в заявке

История выступлений на ЧМ

Нынешнее поколение сборной Польши является одним из самых одаренных в истории. В целом, поляки – не частый гость на Мундиалях. Славные времена этой национальной команды выпали на средину 70-х и 80-х годов. Тогда "белые орлы" четырежды кряду пробивались в финальную часть мирового первенства. В 1974 в своем первом приезде на большой турнир после Второй мировой войны тогдашние подопечные Казимежа Гурски стали настоящим открытием, завоевав бронзовые награды. Польская сборная вырвала призовое место у самих бразильцев, после того, как в полуфинале уступили будущему чемпиону и хозяевам соревнования – сборной ФРГ.

Через один цикл уже на испанском Мундиале поляки повторили свое достижение. В полуфинале "бело-красные" снова уступили будущему чемпиону – сборной Италии, а в поединке за третье место перестреляли команду Франции с Мишелем Платини в составе.

Чемпионат Мира в России станет для Польши первым после немецкого розыгрыша в 2006 году, где ребята Янаса Павела не смогли выбраться даже из группы.

Отбор на ЧМ

После того, как сборная Польши неплохо заявила о себе на Евро-2016, при посеве в квалификации на Чемпионат Мира они были определены в первую корзину, поэтому и считались фаворитом группы. Главным оппонентом "белых орлов" за прямую путевку в Россию считались датчане, но толком навязать борьбу более талантливому поколению крепкие скандинавы так и не смогли. Из десяти матчей поляки позволили себе оступиться всего дважды: в первой встрече расписав ничью с Казахстаном и во втором круге разгромно проиграв на выезде Дании. В итоге 25 очков и пять баллов отрыва от ближайшего преследователя позволили подопечным Адама Навалки пройти путь отбора без особых нервов.

Заявка

Голкиперы: Бартош Биалковски ("Ипсвич", Англия), Лукаш Фабиански ("Суонси", Англия), Лукаш Скорупски ("Рома", Италия), Войцех Щесны ("Ювентус", Италия)

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англия), Бартош Берешински ("Сампдория", Италия), Тиаго Ционек (СПАЛ, Италия), Камил Глик ("Монако", Франция), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба – "Легия" Варшава), Марцин Камински ("Штутгарт", Германия), Томаш Кендзера ("Динамо", Украина), Лукаш Пищек ("Боруссия" Д, Германия)

Полузащитники: Якуб Блащиковски ("Вольфсбург", Германия), Павел Давидович ("Палермо", Италия), Пшемыслав Франковски ("Ягеллония"), Яцек Горальски ("Лудогорец", Болгария), Камил Гросицки ("Халл Сити", Англия), Дамиан Конджер, Рафал Кужава, Шимон Журковски (все – "Гурник" Забже), Гжегож Крыховяк ("Вест Бромвич", Англия), Мацей Макушевски ("Лех" Познань), Кжиштоф Мончински, Себастьян Шимански ("Легия" Варшава), Карол Линетти ("Сампдория", Италия), Славомир Пешко ("Легия" Гданьск), Мацей Рыбус ("Локомотив", Россия), Петр Зьелински ("Наполи", Италия)

Нападающие: Давид Ковнацки ("Сампдория", Италия), Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Аркадиуш Милик ("Наполи", Италия), Кшиштоф Пентек ("Краковия"), Лукаш Теодорчик ("Андерлехт", Бельгия), Камиль Вильчек ("Брондбю", Дания)

Оптимальный стартовый состав: Фабиански, Пищек, Паздан, Глик, Енджейчик, Крыховяк, Зьелински, Блащиковски, Гросицки, Левандовски, Милик

Ключевые игроки

Безусловно, ключевым игроком сборной Польши является заезда мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. Сложно себе представить игру нынешней команды без 29-летнего форварда. В отборочном цикле на Чемпионат Мира "девятка" "бело-красных" был неудержим, установив бомбардирский рекорд – 16 голов, таким образом опередив даже Криштиану Роналду. Уже сейчас Левандовски – лучший бомбардир польской сборной в истории. Также хотелось бы отметить его напарника по нападению Аркадиуша Милика, который блеснул на Евро-2016, после чего его к себе пригласил "Наполи". В Италии за эти два года форварду довелось пережить две серьезнейших травмы, но при этом когда он выходил на поле, то практически всегда демонстрировал свой высочайший уровень. Кроме того, не стоит преуменьшать значение опытных защитников Лукаса Пищека и Камила Глика и заматерелого бойца центральной линии Якуба Блащиковски.

Тренер

Сборной Польшей вот уже почти как пять лет руководит отечественный специалист Адам Навалка. 60-летний наставник как тренер никогда не выезжал за пределы собственной страны, работал с целым рядом команд, но при этом никогда не тренировал местный гранд - варшавскую "Легию". В общем-то, очень тяжело оценивать работу Адама Навалки, потому как ему посчастливилось работать с прекрасным поколением футболистов. Пока главным достижением поляка можно считать сохранение дисциплины в команде и четко прописанной философией игры.

Перспективы на ЧМ

Группа "Н", в которую была определена Польша в финальную часть Чемпионат Мира – пожалуй, самая трудно прогнозируемая, потому как все четыре сборных примерно равны по силе, несмотря на разницу в рейтинге. Компанию "белым орлам" составят Сенегал, Колумбия и Япония. Выстрелить действительно могут все, как, впрочем, и провалиться.

Тем не менее, поклонников польской сборной устроит только выход в плей-офф их команды, ведь Левандовски и Ко сеялись с первой корзины и имели стратегическое преимущество перед всеми остальными оппонентами.

Богдан Архипенко

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