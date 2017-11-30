Великолепное спасение на последних секундах: "Манчестер Сити" вырывает победу у "Саутгемптона"

В 14 туре Премьер-Лиги намеревались футболисты "Манчестер Сити" продолжить свою победную серию в чемпионате, составляющую уже 12 матчей. Помешать этому собирался "Саутгемптон", прибывший на "Этихад" в хорошем расположении духа после разгрома "Эвертона" – 4:1. Перед матчем букмекеры практически не верили в возможный успех "святых", даже несмотря на хороший результат в прошлогоднем матче на этом стадионе.

Начали матч "горожане" в привычном для них высоком темпе, однако "святые" всюду за ними поспевали, не давая тем самым создать остроту у своих ворот. Вскоре гости и сами стали искать счастья у чужих владений: в одном из моментов, после навеса с углового, Хейбьерг опасно пробивал головой, и лишь крестовина спасла "Сити" от пропущенного гола. Ответили подопечные Гвардиолы контратакой, в концовке которой Стерлинг и Жезус поочередно пробивали по воротам Форстера, но голкипер "Сатгемптона" справился.

"Святые" не стеснялись идти вперед, однако атаки "горожан" все же были поопаснее, и ближе к середине тайма Стерлинг упустил еше один шанс открыть счет – его удар парировал Форстер. Через несколько минут Агуэро и Гюндоган поочередно не смогли пробить голкипера гостей, который, казалось, поймал кураж.

Ответил "Саутгемптон" за 10 минут до перерыва выстрелом Лемина с левого края штрафной и корректировкой мяча Есидой после удара Ван Дейк головой – мимо ворот в обоих случаях. Заслуженная ничья по итогам первого тайма, хотя голов могло быть забито больше, причем обеими коллективами.

Не успел стартовать второй тайм, как хозяева вышли вперед: заработали они стандарт на левом фланге, Де Брюйне навесил на ближнюю штангу, а Ван Дейк в борьбе с Отаменди отправил мяч в свои ворота – 1:0. Уже в следующем наступлении Габриэл Жезус мог забивать второй, но его удар из пределов штрафноай пришелся рядом со штангой.

"Сити" полностью доминировал на поле после перерыва, не давая "святым" ни единого шанса провести акцентированную атаку. По моменту упустили Жезус и Де Брюйне: первый не реализовал выход один на один, а второй недокрутил мяч в девятку дальним ударом – в обоих случаях выручил, конечно же, Форстер.

Постепенно "Сатгемптон" стал выходить из-под бешеного прессинга хозяев, и начал организовывать свои атакующие действия. Ничего интересного из этого не получалось, но за 15 минут до конца основного времени "святые" неожиданно сравняли счет: с левого фланга последовал перевод на противоположную бровку, мяч был доставлен ближе к воротам, где Буфаль одним касанием обработал круглого и переиграл защитника, а вторым отпасовал в центр на Ромеу, а испанец был точен – 1:1.

Гости не стали прижиматься к своей штрафной, по-прежнему регулярно бегая в атаку, "Сити" же не находил в себе сил на финальный штурм. Лишь в самой концовке стали гости в глухую оборону и, казалось уже почти выстояли, но на последних секундах 6-й добавленной минуты Рахим Стерлинг, получив пас от Де Брюйне на линии штрафной, великолепным обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку.

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" – 2:1

Голы: Ван Дейк, автогол, 47 – 1:0, Ромеу, 75 – 1:1, Стерлинг, 96 - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Компани, Уокер, Де Брюйне, Делф, Гюндоган (Силва, 81), Фернандиньо, Стерлинг, Жезус (Сильва, 74), Агуэро.

"Саутгемптон": Форстер, Ван Дейк, Худт, Бертран, Йосида, Редмонд, Хейбьерг (Буфаль, 64), Лемина, Ромеу, Соареш (Маккуин, 87), Лонг (Остин, 64).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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