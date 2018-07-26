Великолепные действия новичка "Реала" Родриго в игре с "Фламенго"

17-летний вингер "Сантоса" Родриго, который уже в январе переберется в мадридский "Реал", провел сегодня великолепный матч против "Фламенго". Вот лишь малая часть его успешных действий в этой игре

Напомним, "Реал" сделал предложение по Азару. | soccernews.ru