Великолепные действия новичка "Реала" Родриго в игре с "Фламенго"

1 Теги фламенгосантосреал мадрид

Великолепные действия новичка "Реала" Родриго в игре с "Фламенго"17-летний вингер "Сантоса" Родриго, который уже в январе переберется в мадридский "Реал", провел сегодня великолепный матч против "Фламенго". Вот лишь малая часть его успешных действий в этой игре

Напомним,  "Реал" сделал предложение по Азару. | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

Не удивительно, с такой лохами-защитниками

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