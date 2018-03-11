Великолепный гол из мексиканского чемпионата
Форвард "Керетаро" Эвералдо отметился великолепным голом в матче с "Некакса".
Футболист вышел на поле на 73-й минуте, а спустя пять минут забил красивый гол через себя.
#NoTeLoPierdas— LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) 11 марта 2018 г.
G⚽⚽⚽LAAAAAAAAAAZO de Everaldo Stum@Club_Queretaro 1-1 @ClubNecaxa #Jornada11 #Clausura2018 #LIGABancomerMX
⚽ #SienteTuLiga ⚽ #AbrazadosPorElFutbol pic.twitter.com/DOCRGNqolS
Отметим, что гол Эвералдо принес клубу одно очко.
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