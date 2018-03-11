Великолепный гол из мексиканского чемпионата

Форвард "Керетаро" Эвералдо отметился великолепным голом в матче с "Некакса".

Футболист вышел на поле на 73-й минуте, а спустя пять минут забил красивый гол через себя.

Отметим, что гол Эвералдо принес клубу одно очко.

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