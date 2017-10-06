Великолепный Иско и освистанный Пике: испанцы разделались со сборной Албании
В 9 туре группы "H" отбора на ЧМ-2018 в гости к испанцам на "Сантьяго Бернабеу" пожаловала сборная Албании. Итоговый расклад в квартете был довольно предсказуем, и лишь успешная игра гостевой команды могла оставить "красную фурию" без первого места, во что верилось, конечно же, с трудом. Пике и Рамос заняли место в центре обороны Испании, а вместо травмированного Мораты в роли центрального нападающего вышел Родриго.
С первых минут прижали испанцы своих соперников к чужим воротам, действуя при этом на достаточно высоких скоростях. Сразу стало понятно, что на одного из игроков хозяев будет оказываться очень большое давление: как Пике только получал мяч, оглушительный свист раздавался с трибун "Бернабеу". Тем временем испанцы создали первый опасный момент: Иско с правого фланга навесил во вратарскую, где совершенно один Родриго пробивал головой по воротам Беришы, но мяч с отскоком от газон пролетел рядом со штангой.
По истечении 15 минут матча Иско получил пас перед чужой штрафной, всем видом показал, что отправит мяч на правый край, а затем неожиданно закинул его черпачком на Родриго, который прокинул сферу себе на ход и пробил под перекладину – 1:0. Не прошло и 10 минут, как испанцы удвоили преимущество своей команды: Давид Сильва с правого края штрафной отпасовал в центр на Коке, который отдал проникающую передачу Иско, испанец аккуратно принял мяч и неотразимо пробил по воротам Беришы – 2:0.
Хозяева стали уменьшать интервал между своими голами, и на 27-й минуте в ворота албанцев залетел третий гол: Одриосола промчался по правому флангу и исполнил подачу в центр штрафной гостей, куда неожиданно прибежал Алькантара, который головой вколотил мяч в сетку – 3:0. В оставшееся время испанцы могли забить еще несколько голов, однако удары Сильвы и Родриго цели не достигли. Несколько раз и албанцы сбегали в атаку, вот только ничем интересным это не закончилось.
В начале второй половины встречи картина не менялась: испанцы атаковали и создавали опасные момента, а сборная Албании лишь пыталась наладить свою игру впереди. Не прошло и пяти минут, как хозяева создали очередной голевой момент: после навеса с фланга Коке неплохо пробивал головой с близкого расстояния – Бериша справился. Затем Родриго вырвался на свидание с голкипером, но последний отразил и его выстрел.
Вскоре игра успокоилась: испанцы вроде и атаковали, но забить они пытались, не прилагая максимум усилий. За 20 минут до конца матча албанцы провели неплохую атаку, в результате которой Садику с нескольких метров пробил головой по воротам Де Хеа – штанга сыграла за хозяев. Через несколько минут Лятифи вырвался на ударную позицию и мощно пробил по чужим воротам, Де Хеа мяч отбил, а добивание Садику было неточным.
Испания – Албания – 0:3
Голы: Родриго, 16 – 1:0, Иско, 24 – 2:0, Алькантара, 27 – 3:0.
Испания: Де Хеа, Одриосола, Рамос, Альба, Пике (Начо, 60), Сауль, Алькантара, Сильва (Асенсио, 74), Коке, Иско, Родриго (Адурис, 82).
Албания: Бериша, Балиу (Садику, 46), Хюсай, Весели, Мемола (Аголи, 46), Грезда (Латифи, 66), Мемушай, Джака, Каче, Айети, Лулаку.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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