Великолепный перуанец: дубль Фарфана приносит "Локомотиву" победу над "Тосно"

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Великолепный перуанец: дубль Фарфана приносит "Локомотиву" победу над "Тосно"

В рамках 20 тура российской Премьер-Лиги "Тосно" принимал на домашней арене лидера чемпионата – московский "Локомотив". Этот матч был последним для обеих команд перед довольно продолжительной паузой, и оба коллектива, естественно, хотели уйти в хорошем настроении на зимний перерыв. "Железнодорожники" по праву считались фаворитами встречи, однако так было и в первом матче чемпионата между этими клубами, и тогда тосненцы праздновали победу – 2:0. Главный преследователь "Локомотива" в лице питерского "Зенита" играл в параллельном матче против "Ахмата", так что мотивации у подопечных Семина было предостаточно.

Тосненцы завладели инициативой с первых минут встречи, не давая гостям развернуться даже в центре поля. Однако все их действия, по большей части, были направлены на разрушение, поэтому у чужих ворот подопечные Парфенова не особо преуспевали. "Локомотив" открыл счет довольно неожиданно: ближе к середине тайма Миранчук отличным пасом из глубины нашел на подступах к штрафной Коломейцева, тот прошел дальше и отпасовал правее одинокому Фарфану, а перуанец в борьбе с защитником  сумел отправить мяч в сетку – 0:1.

Тут же игра приобрела совсем другие очертания: "железнодорожники" полностью контролировали ход поединка и могли вскоре забивать второй гол в результате комбинации с участием Миранчука и Эдера, но завершающий удар Фарфана из пределов штрафной парировал Юрченко. Вскоре "Тосно" вновь вернул мяч под свой контроль и даже имел возможность сравнять счет, но вырвавшийся на ударную позицию в штрафной гостей Марков угодил в штангу.

Очень мощно начал "Локомотив" второй тайм, практически не выпуская хозяев с их половины. Не прошло и десяти минут, как "железнодорожники" удвоили свое преимущество: после заброса с левого фланга Эдер в окружении нескольких соперников принял мяч, затем, развернувшись, подбросил его себе на ход и отправил в сетку ворот тосненцев – 0:2. Тут же и третий гол могли забивать москвичи после прострела на дальнюю штангу от Игнатьева, и лишь в последний момент Галиулин помешал Фарфану сделать счет крупным.

Казалось, "Тосно" уже ничего не сможет изменить, но как только москвичи чуть отошли к своим воротам, хозяева неожиданно вернули интригу матчу. Заработали тосненцы стандарт вблизи чужой штрафной, Галиулин навесил, Дугалич поборолся, а Труйич замкнул передачу последнего – 1:2. И пяти минут не продержался такой счет, ведь в составе "Локомотива" есть такие футболисты, как Джеферрсон Фарфан. Сначала перуанец не реализовал выход один на один с голкипером хозяев, но затем исправился, замкнув головой подачу со стандарта от Фернандеша – 1:3.

"Тосно" не сдавался, пытаясь, для начала, сократить разницу в счете, однако все их попытки ограничивались, в основном, верховыми забросами в штрафную гостей, с которым подопечные Семина достаточно легко справлялись. А в самой концовке встречи "железнодорожники" отобрали мяч, спокойно контролируя ход матча и доведя его до логичной победы.

 "Тосно" – "Локомотив" – 1:3

Голы: Фарфан, 19 – 0:1, Эдер, 54 – 0:2, Труйич, 69 – 1:2, Фарфан, 73 – 1:3

"Тосно": Юрченко, Галиулин, Дугалич, Буйволов, Чернов, Карницкий, Палиенко (Роша, 58), Мухаметшин (Мелкадзе, 66), Мирзов, Труйич, Марков.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Денисов, Коломейцев (Ротенберг, 90), Миранчук Алексей, Фернандеш (Миранчук Антон, 81), Фарфан, Эдер (Тарасов, 66).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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