Великому Лионелю Месси — 30 лет! Что же будет с аргентинцем дальше?

Тринадцать лет назад еще несовершеннолетний аргентинский юноша дебютировал в футболке великой "Барселоны", за которую в те времена феерили легендарные Роналдиньо, Деку и Самуэль Это'о. Тогда, в 2004 году, никто даже представить не мог, что этот самый юноша со временем станет для футбола куда значимей, нежели все перечисленные футболисты вместе взятые. Да, Роналдиньо навсегда останется в памяти футбольных фанатов, однако с сегодняшним именинником сравнится не сумеет даже он.

Лионелю Месси уже тридцать лет. Один из лучших игроков в истории перешагнул столь важный для спортсмена возрастной барьер, едва ли это заметив. Аргентинец достиг практически всех футбольных вершин будучи еще совсем молодым, а потому закат карьеры проведет в состоянии полного удовлетворения и спокойствия. Месси выиграл практически все, однако никто не сомневается, что ближайшие пару-тройку лет Лео все еще будет нацелен на определенные вещи, желая повесить бутсы на гвоздь с высокоподнятой головой. Предлагаем вам поговорить о тех трофеях и рекордах, за которые и поборется Лионель Месси на последнем этапе своей восхитительной карьеры.

Трофей со сборной на Чемпионате Мира

Трижды второй на Копа Америка. Серебряный призер ЧМ-2014 в Бразилии. Как видим, национальная сборная приносила Лео одни лишь разочарования, а ежегодные (2014, 2015, 2016 года) поражения в финалах даже побудили Месси с горяча уйти из команды. Пожалуй, именно это решение прошлым летом и стало единственным доказательством того, что Лионель такой же человек, как и все мы. Почувствовав всю горечь поражений, а также выслушав тонны неадекватной и неконструктивной критики, Месси на некоторое время опустил руки.

Семь недель потребовалось капитану сборной Аргентины, дабы принять столь желанное болельщиками решение вернуться в коллектив. Можно сказать, что Лео принял одно из самых волевых решений в своей спортивной карьере. Следующий Чемпионат Мира станет для Месси вызовом всей его жизни, ведь победа на турнире в России даст Лео полное право называться лучшим футболистом в истории игры.

Пятая победа в Лиге Чемпионов

Ни один футболист не одерживал пять побед в современном (с 1991 года) варианте турнира под названием Лига Чемпионов. Лео наверняка захочет установить подобный рекорд, а также побороться за звание лучшего бомбардира в истории турнира. Сейчас Месси уступает в этом показателе не менее великолепному Криштиану Роналду, однако португалец на несколько лет старше аргентинца, что дает последнему больше возможностей.

Кроме того, Месси явно не нравится доминирование мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов, где королевский клуб одержал три победы за последние четыре года. Вместе с Неймаром, Луисом Суаресом, а также новоиспеченным наставником "блаугранас" Эрнесто Вальверде "десятка" клуба сделает все возможное, дабы прервать доминирование "сливочных" в Европе.

Еще один "Золотой Мяч"

Большинству фанатов настолько надоела гегемония Месси и Роналду в розыгрыше "Золотого Мяча", что они готовы отдать трофей кому-либо, лишь бы не аргентинцу и португальцу. Месси получал самый желанный индивидуальный трофей четыре раза подряд, убивая интригу за его борьбу из года в год. Однако, Криштиану Роналду смог взойти на один трон с аргентинцем, приблизившись к нему вплотную. Скорее всего, 2017 год также завершиться триумфом Криштиану, что будет означать абсолютное равенство между футболистами в этом показателе.

К хорошему быстро привыкаешь. Если же ты Роналду или Месси, то хорошего уже недостаточно, нужно только лучшее. Да, Лео стал меньше забивать, больше играть на команду и отдавать инициативу более молодым исполнителями, однако желание быть лучшим никуда не пропало и не пропадет уже никогда. Будь ты скромный и тихий Лео Месси, либо эгоистичный и самовлюбленный Криштиану Роналду, ты все равно никогда не избавишься от желания быть единоличным чемпионом. Месси однозначно захочет уйти на "пенсию" в роли абсолютного рекордсмена по количеству "Золотых Мячей".

Вырастить достойного наследника

Ни для кого не секрет, что Роналдиньо был настоящим футбольным отцом для Месси. У бразильца нередко проявлялись не лучшие человеческие качества, однако Рони никогда не был жадным и эгоистичным, что и позволило ему вырастить достойного приемника. Помогая Лео как на поле, так и вне его, Роналдиньо внес огромный вклад в становление легендарного футболиста, со временем затмившего самого Рони.

Среди наследника Месси уже долгое время называют Неймара, однако, будем честны, бразилец не совсем подходит под эту роль. Во-первых, Неймар приезжал в "Барселону" уже в качестве звезды. Во-вторых, форвард "блаугранас" никогда не будет восприниматься болельщиками как каталонец до глубины души. Месси не является ни каталонцем, ни даже испанцем, однако его сердце навсегда останется на "Камп Ноу". Вполне возможно, что в ближайшие годы "Барселона" проведет омоложение состава, а один из перспективных и подающих надежд футболистов удостоится внимания великой "десятки".

Уйти сильным

Месси настолько быстро взлетел и настолько долго продержался на вершине, что представить Лео не в форме уже просто невозможно. Именно поэтому аргентинец захочет остаться в памяти болельщиков как человек, не имевший никаких изъян. Тот же Франческо Тотти, уходя уже в откровенно уставшем варианте себя, не стал от этого менее великим, однако подобный вариант все равно не для Лео.

Дьявольское желание всегда быть на вершине банально не позволит Месси смотреть на себя деградирующего. Да, Месси всегда представляли как скромного и тихого парня, однако достижения аргентинца были бы невозможными без неистового рвения к победе. Лео наверняка сделает все, дабы покинуть "Барселону" если не на пике, то в как можно лучшей форме.

Дмитрий Дженджеро

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