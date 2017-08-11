Веллитон может перейти в "Локомотив"

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Веллитон может перейти в "Локомотив"

"Локомотив" проявляет интерес к известному бразильскому нападающему Веллитону, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "железнодорожники" рассматривают форварда в качестве одного из приоритетных вариантов для замены травмированного бразильца Ари. Веллитон является свободным агентом и может достаться "Локо" бесплатно.

Напомним, что ранее 30-летний Веллитон выступал за "Спартак"и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионат России.

Не пропустите: Веллитон покинул "Кайсериспор". | http://soccernews.ru

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