Веллитон может перейти в "Ренн"

"Ренн" близок к подписанию бразильского нападающего Веллитона, сообщает Le Télégramme.

По сведениям издания, форвард уже прошел медобследование для французского клуба и в ближайшее время подпишет личный контракт.

В минувшем сезоне 30-летний Веллитон играл за турецкий "Кайзериспор", провел за клуб 28 матчей и забил 12 мячей.

Напомним, что Веллитон известен в России своими выступлениями за "Спартак".

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