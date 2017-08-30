Веллитон может перейти в "Ренн"

Теги реннвеллитон

Веллитон может перейти в "Ренн"

"Ренн" близок к подписанию бразильского нападающего Веллитона, сообщает Le Télégramme.

По сведениям издания, форвард уже прошел медобследование для французского клуба и в ближайшее время подпишет личный контракт.

В минувшем сезоне 30-летний Веллитон играл за турецкий "Кайзериспор", провел за клуб 28 матчей и забил 12 мячей.

Напомним, что Веллитон известен в России своими выступлениями за "Спартак".

Не пропустите: Ди Мария заявил о желании перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 4 12
2 Монако 4 12
3 Сент-Этьен 4 9
4 Лион 4 8
5 Бордо 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Труа 4 4
12 Монпелье 4 4
13 Лилль 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов